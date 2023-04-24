Rīgas namu pārvaldnieks начинает отключать отопление в домах

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) с понедельника, 24 апреля, начало отключать от отопления дома, находящиеся в его управлении, сообщило агентство LETA. Отопление отключают, не дожидаясь запроса жильцов. Все дома RNP будут отключены от отопления в течение недели.

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Как уже сообщалось, решение об отключении отопления принимается с учетом прогноза погоды — когда уже очевидно, что длительных периодов низких температур не будет. Интенсивность с учетом погоды постепенно снижается в течение нескольких недель.

В случае, если собственники квартир хотят установить иной режим интенсивности отопления или установить иной срок прекращения подачи тепловой энергии, они должны принять об этом соответствующее совместное решение или избрать уполномоченное лицо с соответствующим объемом полномочий. О таком решении необходимо проинформировать RNP.

Общество собственников квартир также может принять решение о современной настройке режима ожидания системы отопления в теплые месяцы года, например, если температура воздуха в весенние месяцы длительное время падает ниже плюс 5 градусов, то система отопления автоматически включается.

По окончании отопительного сезона начинается период замены радиаторов и полотенцесушителей.

В RNP напоминают, что замену радиаторов и полотенцесушителей нельзя производить самовольно, чтобы не повредить общую систему отопления дома. За самовольную замену радиаторов владельцу квартиры грозит штраф, а также может быть предписана замена радиаторов на батареи подходящей мощности.

В 2021 году компания RNP работала с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании увеличился менее чем на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 61,149 млн евро.