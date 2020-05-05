Rīgas namu pārvaldnieks начинает отключать отопление в жилых домах
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С увеличением уличной температуры воздуха столичное муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начнет отключать отопление в домах.

Отопление во всех домах планируется отключить к 10 мая.

Если жильцы хотят отключить отопление позже, сообщество квартировладельцев может принять соответствующее решение и отправить его RNP в электронной форме.

В 2019 году центральное отопление было отключено в домах RNP 23 апреля. До 30 апреля домоуправление не получило от жильцов ни одной просьбы об отключении отопления.

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LETA

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LETA

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