Rīgas namu pārvaldnieks начинает отключать отопление в жилых домах

С увеличением уличной температуры воздуха столичное муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начнет отключать отопление в домах.

Отопление во всех домах планируется отключить к 10 мая.

Если жильцы хотят отключить отопление позже, сообщество квартировладельцев может принять соответствующее решение и отправить его RNP в электронной форме.

В 2019 году центральное отопление было отключено в домах RNP 23 апреля. До 30 апреля домоуправление не получило от жильцов ни одной просьбы об отключении отопления.