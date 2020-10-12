Rīgas namu pārvaldnieks начинает в тестовом режиме включать отопление

Рижское муниципальное домоуправление Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) пока не ощущает повышенного спроса клиентов на подключение отопления, но сегодня начало подключать его в тестовом режиме.

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Это делается для того, чтобы обеспечить стабильную работу отопительных систем еще до резкого понижения температуры воздуха. В течение этой недели дома клиентов RNP будут подготовлены к подключению отопления.

Поскольку, по прогнозам синоптиков, по крайней мере два дня на этой неделе температура воздуха превысит +12 градусов, днем радиаторы могут быть холодными, но при температуре ниже +12 градусов будут автоматически включаться.

Как сообщалось, в середине сентября RNP решило покрыть все долги жильцов за отопление, чтобы подключить его с началом отопительного сезона.