Rīgas namu pārvaldnieks начнет отключать отопление не раньше начала мая
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В этом году Rīgas namu pārvaldnieks отключит всем своим клиентам централизованное отопление не ранее начала мая. Пока что по ситуации на сегодняшний день, 16 апреля, от жильцов не получено ни одной просьбы об окончании отопительного сезона, отметили в RNP.

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Помимо этого, Rīgas namu pārvaldnieks ориентируется на долгосрочные прогнозы синоптиков, согласно которым комфортная и подходящая для квартир без отопления среднесуточная температура в Латвии установится не ранее 11-15 мая.

Если долгосрочный прогноз изменится, то планы по датам отопительного сезона могут быть пересмотрены. В прошлом году отключение отопления было начато уже 23 апреля.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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