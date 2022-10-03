Rīgas namu pārvaldnieks подключил к отоплению первые дома

3 октября досрочно появилось отопление в домах на улицах Ауглю и Бривибас, которые подали заявление на подключение отопления с 3 октября, не дожидаясь отопительного сезона, который планируется на середину октября.

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Как сообщили представители Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), в этом году заявок на досрочное подключение отопление в десять раз меньше, чем год назад. Год назад первые клиенты RNP подключились уже 15 сентября, многие подключились во второй половине сентября.

В этом году заявку на досрочное подключение подали два здания. Возможно, помимо цен, это связано с прогнозом погоды: обещают, что во второй половине недели потеплеет до +17 градусов. Отопительный сезон, опираясь на прогнозы, RNP планирует начать во второй половине октября, пока что еще продолжаются ремонтные работы на некоторых тепловых узлах.

В этом году температура отопления будет понижена на 1–2 градуса, что может снизить расходы на 5–10%.