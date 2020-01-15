Rīgas namu pārvaldnieks придется становиться в очередь кредиторов PNB banka

Примерно 2 млн евро из средств, оставшихся на счетах неплатежеспособного банка PNB banka, муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) не сможет вернуть из Гарантийного фонда вкладов, признал руководитель домоуправления Эрнест Саулитис, сообщает LTV.

Прежнее руководство RNP рассказывало, что в момент неплатежеспособности PNB banka оставшиеся на его счетах 6 млн евро оно сможет вернуть из гарантийного фонда вкладов, поскольку деньги принадлежат владельцам квартир, оплачивавших через RNP вывоз мусора, тепло и воду. Новый руководитель предприятия Эрнест Саулитис признает – все деньги из гарантийного фонда вкладов не вернуть. Треть этой суммы - плата жителей за услуги RNP и на эти деньги муниципальное предприятие претендовать не может.

Но неясностей хватает и с оставшейся суммой. Проблема в том, что информация об уплате денег каждой квартирой хранилась в RNP, а не в банке, как этого требует закон о гарантированных вкладах.

Саулитис утверждает, что домоуправление не могло выполнить это требование закона.

«Ни один банк в Латвии не предлагал услугу с идентифицируемыми счетами в случае, где у обслуживающей компании был бы отдельный субсчет для каждого получателя услуги. Эту систему субсчетов мы создали во внутренней системе. Законодатель допустил неточности в этом регулировании», - уверен руководитель RNP.

Руководитель домоуправления подчеркнул, что на клиентов предприятия проблема с PNB banka никак не скажется, поскольку у компании хватает средств, чтобы компенсировать застрявшую сумму.

Как уже сообщалось, RNP на счетах в PNB banka хранило около 6 млн евро. После банкротства банка деньги застряли на счетах, так как сумма превышает гарантированные государством вклады до 100 000 евро, которые можно получить назад сразу.