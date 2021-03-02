Rīgas namu pārvaldnieks снижает плату за обслуживание 326 домам

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) снижает плату за управление 326 домов, сообщила агенству LETA представитель предприятия Уна Греневица. Счета за март уменьшатся на 3-24%. Снижение платы затронет примерно одну десятую клиентов компании.

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Председатель правления RNP Роналдс Нейманис заявил, что RNP и впредь будет проводить углубленный анализ платы за управление, чтобы убедиться, что она точно отражает фактические затраты на управление зданием.

"Плата за управление должна точно отражать фактические расходы на обслуживание здания, обеспечивая качественные услуги по управлению. Расчеты платы за обслуживание, сделанные в предыдущие периоды, не всегда были точными, поэтому в конце прошлого года мы начали подробный аудит платы за управление. Это привело к снижению платы за обслуживание для более чем 20 000 наших клиентов", — сообщил он.

Сниженная плата за обслуживание для клиентов уже будет включена в мартовские счета за управление и обслуживание.

Плата за обслуживание, которая расходуется не полностью, уходит на сбережения дома. Плата за управление используется для санитарного обслуживания территории, которая прилегает к жилому дому и самому зданию, для технических осмотров, технического обслуживания системы водоснабжения и канализации, административных расходов, связанных с управлением домом, а также для заключения договоров с поставщиками услуг.

Накопленные средства идут на плановый ремонт: замену окон в помещениях общего пользования, ремонт коммуникаций, замену покрытия на крыше или других частей дома.

Раз в год RNP готовит отчет об управлении и обслуживании каждого дома за предыдущий год. В отчете расшифровывается информация о полученных платежах и использованных финансовых ресурсах и фиксируется остаток финансовых средств дома.

RNP управляет 4200 зданиями в Риге и обслуживает около 170 000 клиентов.