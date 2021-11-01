Rīgas namu pārvaldnieks уволит 250 непривитых работников, появятся вакансии

Уровень вакцинации в Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) достиг 90%. Так как вакцинация среди работников общественного сектора обязательна, судя по темпу вакцинации, предприятию придется отстранить около 10% или 250 работников.

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Сейчас RNP изучает возможность принимать на работу только вакцинированных специалистов. Также в предприятии думают о том, как минимизировать влияние нехватки рабочей силы на предоставление услуг клиентам.

Несмотря на то, что нежелающие вакцинироваться есть во всех группах сотрудников RNP, больше всего увольнение повлияет на сферу уборки, существенная часть отстраненных работников — дворники. На возможность предоставлять услуги также негативно влияют болезни среди сотрудников и необходимость соблюдать карантин после контакта с заболевшими.

"Приоритет нашего предприятия — здоровье и безопасность клиентов и работников. Как социально ответственное предприятие, полностью поддерживающее общую борьбу с пандемией, мы провели очень широкую кампанию, информируя клиентов и сотрудников о возможностях вакцинации как на работе, так возле дома. К сожалению, некоторые сотрудники не хотят прививаться, так что добиться полного охвата вакцинацией в предприятии не удастся.

Это означает, что появятся новые вакансии. Мы понимаем, что быстро заполнить все вакансии не удастся, поэтому работаем над альтернативными решениями, с использованием большего количества техники, например, при уборке территорий.

Так как некоторые из наших услуг доступны только очно, безопасность — в приоритете, и наличие вакцинации также будет приниматься во внимание при наборе новых работников", — рассказал председатель правления RNP Роналдс Нейманис.