Rīgas namu pārvaldnieks возобновил прием клиентов без предварительной записи
Foto: LETA

С 3 июля Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) возобновляет очное обслуживание клиентов в обычном режиме, то есть без предварительной записи, сообщил представитель RNP Крист Лейшкалнс.

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Поток посетителей будет контролироваться, клиенты будут обслуживаться с учетом требований эпидемиологической безопасности. RNP призывает соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, закрываться при кашле и по возможности использовать маску.

Клиенты, которым предписаны самоизоляция или карантин, а также клиенты с простудой, обслуживаться не будут.

Удаленный услуги все еще остаются — можно звонить по телефону 8900 или писать на электронную почту rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Документы можно отправлять онлайн, заверив их электронной подписью. Показатели счетчиков можно сдать и без нее.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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