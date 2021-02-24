Rīgas namu pārvaldnieks заключил договоры о чистке снега с другими компаниями

Компания Ferrus не справлялась со своими обязанностями по уборке снега на внутриквартальных проездах и крышах в Риге, поэтому Rīgas namu pārvaldnieks расторг с ней договор и после процедуры закупки заключил договор с другими фирмами.

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Рига будет поделена на пять зон. Восточной зоной и территориальным участком "Даугава" будет заниматься компания Hagberg, северной зоной и Юглой — Ekozona, а участками "Курземе", "Земгале" "Центр" — Roadex.

Процедура закупки была проведена в ускоренном порядке в формате переговоров. В них участвовали восемь претендентов. "Чтобы уменьшить риск, что весь объем договора возьмет на себя один исполнитель, который потом не выполнит свои обязательства, мы разделили его на пять частей", — рассказал председатель правления RNP Рональд Нейманис.

Договор заключен на три месяца. В этом году будет объявлена еще одна закупка, уже на 24 месяца.

В 2019 году компания Ferrus победила потому, что предлагала самую низкую цену. В 2021 году, когда зима оказалась действительно снежной, оказалось, что компания не может справиться со своими обязанностями на должном уровне. Многократные разговоры и предупреждения не помогали, и 17 февраля RNP принял решение расторгнуть договор с Ferrus.