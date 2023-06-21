Rīgas namu pārvaldnieks запускает мобильное приложение для клиентов

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) разработал и внедрил мобильное приложение RNP для клиентов с целью более удобного и эффективного обслуживания, сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пользователем приложения может стать любой клиент RNP, зарегистрированный на e-parvaldnieks.lv. Как и на сайте, пользователи приложения смогут использовать его в соответствии со своим типом профиля. Приложением уже можно пользоваться, чтобы подать ежемесячные показания счетчиков воды, просмотреть состояние своих счетов, получать сообщения от домоуправления и общаться с ним, а в будущем появятся и другие функции.

В ближайшее время в приложении RNP появятся такие функции, как просмотр архива счетов, оплата счетов, участие в совместном принятии решений, подача заявок в случае аварий, заказ услуг и др.

Мобильное приложение RNP для телефонов Android можно скачать в магазине Google Play, для телефонов iOS- в App Store.