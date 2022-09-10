Rīgas satiksme будет обслуживать на своих автобусах только два маршрута Rīgas mikroautobusu satiksme

С понедельника, 12 сентября, на маршруты, которые ранее обслуживало Rīgas mikroautobusu satiksme — на 303-й маршрут "Плявниеки-Югла" и 363-й маршрут "Межциемс-Шампетерис" — выйдут автобусы Rīgas satiksme. Остальные маршруты, обслуживаемые Rīgas mikroautobusu satiksme, будут закрыты.

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Об этом агентству LETA сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. Она призвала пассажиров, которые пользовались закрытыми маршрутами, выбирать альтернативы.

На 303-м и 363-м маршрутах будут работать билеты, предусмотренные для экспресс-автобусов (маршруток). Rīgas satiksme уже начало работу, чтобы вместо этих маршрутов были открыты обычные автобусные маршруты. В связи с этим возможно будут внесены изменения в сами маршруты и нумерацию общественного транспорта.

Как уже сообщалось, в пятницу, 9 сентября, предприятие Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) получило решение суда о признании компании неплатежеспособной. С 2020 года, когда RMS обратилось рижское муниципальное предприятие Rīgas satiksme (RS) с просьбой повысить цену услуги, указанной в договоре, как предусмотрено условиями соглашения, убытки компании превысили 4,45 миллиона евро, сообщили в RMS.

Заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис ("Новое Единстство") заявил, что уникальные маршруты признанного неплатежеспособным пассажирского перевозчика RMS с понедельника заменит Rīgas satiksme.

Кирсис подчеркнул, что RMS — частная компания, которая обеспечивала 2,4% в общем объеме пассажирских перевозок.