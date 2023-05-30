Rīgas satiksme: движение 7-го трамвая не будет остановлено во время реконструкции путей

Во время реконструкции путей 7-го трамвая движение трамваев не будет остановлено, сообщили агентству LETA представители предприятия Rīgas satiksme.

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Если в связи с непредвиденными обстоятельствами такая необходимость возникнет, по данному маршруту будет обеспечено движение автобусов.

Реконструкцию путей с адаптацией их к параметрам низкопольных трамваев планируется проводить поэтапно, с организацией движения по одному из трамвайных путей. Таким образом, планируется как можно меньше затронуть пассажирские перевозки.

В центре города, в районе Спикери, уже начались работы по реконструкции. Это связано с проходящей рядом реконструкцией набережной Радзиня.

В целом строительные работы будут вестись вдоль семикилометрового трамвайного маршрута до торгового центра Dole в Кенгараге.

Планируется, что на 7–м трамвайном маршруте будут построены, перестроены и обновлены объекты энергоснабжения, перестроены и реконструированы трамвайные пути, построены и перестроены платформы остановок, установлены светофоры, которые будут приспособлены для улучшения скорости трамвая, а также будут осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

Строительные работы софинансируются из средств Фонда сплочения Европейского Союза в рамках проекта, предусматривающего адаптацию рижской трамвайной инфраструктуры к параметрам низкопольного трамвая.