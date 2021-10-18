Rīgas satiksme готово начать блокировку е-талонов невакцинированных от Covid-19
Foto: F64

Муниципальное предприятие SIA Rīgas satiksme (RS) готово со следующей недели приступить к блокировке е-талонов лицам, которые не вакцинировалось от Covid-19. Эту информацию подтвердила представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

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В RS пояснили, что для обеспечения решения Кабинета министров, начиная с 25 октября скидки для проезда в общественном транспорте Риги будут распространяться лишь на вакцинированных совершеннолетних лиц. Для получения информации о вакцинированных жителях SIA Rīgas satiksme обратится в Национальную службу здравоохранения.

"Таким образом, начиная с 25 октября Rīgas satiksme сможет блокировать е-талоны невакцинированным совершеннолетним лицам, и согласно решению Кабинета министров, эти лица смогут пользоваться общественным транспортом только в том случае, если приобрели билет за полную цену", — сообщила Барташевича-Фелдмане.

Когда житель пройдет вакцинацию и получит соответствующий сертификат, а также в том случае, если Кабинет министров отменит это требование, пассажирам нужно будет обратиться в любой центр обслуживания клиентов Rīgas satiksme, где ему изготовят новый е-талон. Однако нужно считаться с тем, что за изготовление е-талона необходимо будет заплатить 2, 85 евро.

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LETA

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LETA

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Rīgas satiksme Кабинет министров
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