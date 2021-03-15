Rīgas satiksme из-за новых ограничений пересматривает расписание

Чтобы уменьшить количество пассажиров в общественном транспорте, столичное предприятие Rīgas satiksme с сегодняшнего дня перераспределяет ресурсы для увеличения интенсивности движения на отдельных маршрутах, сообщила агентству LЕТА руководитель отдела общественных отношений предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

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На ряде маршрутов в утренние и вечерние часы увеличено количество рейсов и уменьшены интервалы между ними, что позволит использовать 12-метровые автобусы. 18-метровые автобусы планируется направить на другие маршруты, чтобы увеличить возможности дистанцирования.

Чтобы уменьшить пассажиропоток на самом загруженном участке 3-го автобусного маршрута, временно открыт параллельный автобусный маршрут 3А. Утром в самые загруженные часы автобус 3A будет курсировать по маршруту Даугавгрива — бульв. Бривибас, а вечером — по маршруту памятник Свободы — Даугавгрива.

На 1-м и 5-м автобусных маршрутах будут курсировать длинные троллейбусы.

С сегодняшнего дня в утреннее и вечернее время сокращены также интервалы движения. Изменения внесены в расписание движения по рабочим дням автобусных маршрутов номер 6, 25, 36, 44, 46 и 53, а также троллейбусных маршрутов 4 и 15.