Rīgas satiksme: количество "зайцев" после 21:00 сократилось на 10-20%

Согласно статистике Rīgas satiksme, в августе количество зарегистрированных поездок пассажиров в рижских автобусах и троллейбусах после 21:00 увеличилось на 20% в рабочие дни и на 10% - на выходных.

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С 1 августа во всех автобусах и троллейбусах Rīgas satiksme посадка пассажиров после 21:00 происходит только через переднюю дверь, а поездка должна быть зарегистрирована на пульте водителя.

Пассажиры, которые оплачивают поездку с помощью приложения кодового билета, должны активизировать билет уже при посадке, отсканировав QR-код в транспорте, и затем показать водителю только подтверждение оплаты поездки, показанное на телефоне. Таким образом, водитель следит за тем, чтобы все пассажиры зарегистрировались и оплатили поездку.

Цель таких нововведений — изменить поведение пассажиров в рижском общественном транспорте, чтобы они регистрировали каждую поездку. Соответственно, уменьшится количество безбилетников.

В RS также полагают, что новый порядок посадки пассажиров после 21:00 поможет ограничить количество тех, кто заходит в общественный транспорт в грязной или вонючей одежде, либо мешает другим пассажирам.

Более подробную информацию об услугах Rīgas satiksme, списках маршрутов, типах билетов и других новостях можно получить на сайте rigassatiksme.lv.