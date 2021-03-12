Rīgas satiksme: мы не можем обеспечить 30%-ю заполняемость общественного транспорта

Перевозчики не могут сами обеспечить 30%-ю заполненность общественного транспорта, особенно в часы пик. Об этом в интервью TV3 заявила председатель правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

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Чтобы достичь этого показателя, общественный транспорт должен ходить очень часто, особенно в часы пик, а у предприятия просто нет такого количества транспорта.

Чтобы разгрузить транспорт, с понедельника Rīgas satiksme увеличит количества транспорта на маршрутах. Но этого мало. Чтобы добиться меньшего количества пассажиров, придется отменять льготы.

По словам Иннусы, сейчас коронавирусом болеет 18 водителей — это 1% от общего их количества. Предприятие в целом контролирует ситуацию, и пока не приходилось отменять рейсы из-за заболевших водителей.

