Rīgas satiksme на период локдауна отменяет скидки на проезд в общественном транспорте

В период с 21 октября по 15 ноября, пока на территории Латвии действуют строгие правила антиэпидемиологической безопасности, предприятие Rīgas satiksme (RS) отменяет для ряда категорий пассажиров скидки, предоставляемые муниципалитетом для проезда в общественном транспорте.

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Таким образом, начиная с 21 октября, Rīgas satiksme начнет постепенно отменять скидки, поэтому уже с этого четверга пассажиры будут ездить за полную стоимость билета.

Отмена скидок будет проходить автоматически, и пассажиры смогут использовать уже имеющиеся э-талоны (Карта рижанина, Э-карта школьника, персонифицированные и неперсонифицированные э-талоны), закачивая на них поездки за полную цену.

Одновременно с этим Rīgas satiksme призывает всех жителей оценить необходимость поездок и пользоваться общественным транспортом лишь в тех случаях, если нет альтернативы. Муниципальное транспортное предприятие призывает всех жителей города оставаться дома, снизив таким образом риски заболеваемости Covid-19.

Пассажиры, которым присовены государственные льготы — инвалиды I или II группы, лица до 18 лет с инвалидностью, лица, сопровождающие инвалидов I группы или инвалида в возрасте до 18 лет, вне зависимости, вакцинирован он или нет, смогут пользоваться общественным транспортом в прежнем режиме.