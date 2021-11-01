Rīgas satiksme на время отменит около 1000 рейсов общественного транспорта. Новое расписание вступит в силу на этой неделе

Обновленное в связи с болезнью многих водителей расписание столичного общественного транспорта вступит в силу в среду, 3 ноября. Об этом в рамках пресс-конференции сообщила глава муниципального предприятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

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Руководительница Rīgas satiksme подчеркнула, что на данный момент болеют 330 водителей общественного транспорта, из которых 53 заразились Covid-19. В целом на предприятии трудоустроен 1501 водитель, однако нельзя заставить их перерабатывать, поэтому было принято решение сократить количество рейсов.

Как указал вице-мэр Риги Вилнис Кирсис, из движений некоторых маршрутов уберут примерно 18% рейсов. По его словам, неудобства будут, но апокалипсиса не ожидается, поскольку во время локдауна уменьшилось и количество пассажиров общественного транспорта.

Иннуса подчеркнула, что новое расписание общественного транспорта вступит в силу 3 ноября, оно постепенно будет размещено на рижских остановках, также информация появится на сайте и в приложении Rīgas satiksme.

"Будем надеяться, что с выздоровлением водителей мы сможем изменить эти списки и добавить туда рейсы", — отметила глава Rīgas satiksme.

Она указала, что на самых загруженных маршрутах количество рейсов сильно не сократится — в основном изменениям в расписании подвержены менее загруженные маршруты, часть из которых не будет курсировать в выходные дни. В целом из более чем 6000 рейсов будет отменена примерно 1000.

Руководительница Rīgas satiksme также сообщила, что на загруженных маршрутах общественного транспорта, например, на маршрутах 3-го и 49-го автобусов, будут работать оснащенные специальным световым сигналом транспортные средства. То есть, если салон автобуса или троллейбуса заполнен на 50%, водитель может вручную включить световой сигнал, чтобы таким образом сообщить пассажирам о загруженности общественного транспорта.

Говоря о просьбе проверить больничные листы некоторых работников, Иннуса заявила, что в целом сомнения вызывают справки о нетрудоспособности 33 сотрудников — это не только водители общественного транспорта.

По словам главы Rīgas satiksme, существуют подозрения о том, что часть сотрудников решили взять больничный и "перезимовать" после того, как правительство приняло решение об обязательной вакцинации бюджетников. Два человека, которых должна была проверить Инспекция здравоохранения, уже вернулись на работу. Как указала Иннуса, в целом 178 сотрудников заявили, что не собираются вакцинироваться — их отстранение от работы и дальнейшее увольнение неизбежно.