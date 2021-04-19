Rīgas satiksme начинает тестировать билеты в мобильном приложении

В тестовом режиме начали работу билеты Rīgas Satiksme (RS) в виде QR-кодов, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью RS Байба Барташевича-Фелдмане.

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Первыми билеты испытают работники предприятия, а потом начнется испытание в реальных условиях — на всех пассажирах 22-го автобуса и 7-го трамвая.

Первый этап тестирования продлится около двух недель, а потом количество транспорта, в котором доступны такие билеты, увеличится.

Кодовые билеты — это новый вид билетов RS, который позволит клиентам расплатиться за поездки в режиме онлайн с помощью смартфона. Чтобы ими пользоваться, нужно установить на свой телефон приложение. Пассажир сможет купить через приложение одноразовый билет и активировать его в салоне транспортного средства, где будет установлен уникальный для каждого автобуса, троллейбуса или трамвая идентификатор QR-кода. Если в транспорт войдет контролер, купленный и активированный билет можно предъявить ему в приложении.

Система будет работать параллельно с системой е-талонов. Ее разработка была начата в конце 2020 года.