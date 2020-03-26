Rīgas satiksme назначит дополнительно по крайней мере 80 рейсов

Муниципальное предприятие общественного транспорта Rīgas satiksme, которое на прошлой неделе из-за уменьшения пассажиропотока уменьшило количество рейсов, теперь решило внести в расписание коррективы в соответствии с пассажиропотоком, назначив по крайней мере 80 дополнительных рейсов.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Как сообщалось, руководитель временной администрации Риги Эдвин Балшевиц поручил исполнительному директору города Юрису Радзевичу и правлению Rīgas satiksme немедленно обеспечить соответствующий эпидемиологической ситуации в стране график движения общественного транспорта.

По словам Барташевичи, Rīgas satiksme отслеживает ситуацию и следит за заполняемостью салонов транспортных средств, и, как показали наблюдения, транспорт бывает более полным в утренние часы.

Поправки будут внесены в расписание автобусов номер 2, 3, 24, 51 по рабочим и выходным дням, автобусов 22, 25, 49, 52, 53 по рабочим дням, троллейбусов номер 4, 15, 19 по рабочим и выходным дням, 1-го трамвая по выходным дням, а также трамваев номер 5, 7 и 11 по рабочим и выходным дням.