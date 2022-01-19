Rīgas Satiksme оспорит штраф в 14 миллионов в суде

Rīgas Satiksme обратится в суд, чтобы оспорить решение Службы Госдоходов (VID) о назначении штрафа в 14 миллионов евро. Об этом на пресс-конференции рассказала председательница правления Rīgas satiksme Джинета Иннуса.

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Предприятию уже удалось оспорить штраф в 600 тысяч евро, поэтому общая сумма штрафа уменьшилась с 13,8 до 13,2 миллионов евро. От оставшейся суммы предприятие не будет оспаривать решение VID из раздела о договорах компании, в связи с которыми в суд подали иск против бывших членов правления.

Rīgas Satiksme не будет оспаривать часть штрафа, связанную со сделками по обслуживанию билетной системы и покупкой резервных деталей. Компания хочет, чтобы суд рассмотрел все представленные в VID доказательства и материалы дела, чтобы уменьшить сумму штрафа.

Также предприятие надеется договориться с VID о том, чтобы разделить сумму на пять лет, рассказала Иннуса. Таким образом компания будет выплачивать около 213 тысяч евро в месяц, что не слишком негативно повлияет на финансовый поток компании.

Ранее сообщалось, что Служба госдоходов провела аудит на предприятии Rīgas satiksme и выписала штраф в размере 13 822 552 евро за фиктивные сделки с дочерней компанией Rīgas karte и предприятием Alkom-Trans.

VID считает, что Rīgas satiksme и его деловые партнеры участвовали в схемах по сокрытию налогов, что привело к существенным потерям для бюджета. Начато два уголовных процесса — их начали Финансовая и таможенная полиция VID и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Предприятие Rīgas satiksme обжаловало решение VID.