Rīgas satiksme отказалось принять заключение адвокатского бюро о нарушениях прошлого руководства

Муниципальное предприятие Rīgas Satiksmе (RS) до сих пор не может установить, можно ли взыскать с прежнего руководства ущерб, который оно принесло в результате возможных нарушений. По словам бывшего вице-мэра Вадима Баранника, заключение, подготовленное адвокатами в прошлом году, оказалось слишком слабым, чтобы выиграть дело в суде. По этой причине было решено заказать еще одно заключение.

Как отмечает Nekā personīga, без проведения конкурса руководство Rīgas Satiksme обратилось в адвокатское бюро BDO. Цена аудита — 40 000 евро. Журналисты выяснили, что заключение уже сделано и отправлено новому правлению RS, но оно пока отказывается платить, мотивируя это тем, что заказчика не устраивает качество проделанной работы.

В конце 2018 года после того, как был задержан бывший глава правления

Rīgas Satiksme Леонc Бемхенс, несколько месяцев муниципальное предприятие возглавлял Анрийс Матисс. Для того, чтобы установить, в каком состоянии находится RS, а также, какими противозаконными вещами занималось прежнее руководство, было заказано несколько аудитов. Адвокатское бюро NOVIUS устанавливало, в частности, какова ответственность бывшего правления предприятия за причиненный ущерб. Они рассматривали невыгодные для предприятия договоры и закупки, а также траты самоуправления на зарплаты различным консультантам, в качестве которых в Rīgas Satiksme были трудоустроены политики Рижской думы и их родственники.

Осенью 2019 гоа в СМИ прошла информация о том, что заключение готово, но оно конфиденциально. Думская оппозиция потребовала у Баранника сделать его публичным и обратиться в суд против прежнего руководства RS. Однако вице-мэр заявил, что заключение носит слишком общий характер, в нем не указаны имена конкретных виновных и не указаны суммы, которые можно было бы с них взыскать. Вместо этого полиция начала проверку депутата РД от оппозиции Валерса Бергса, который рассказал журналистам о содержании документа. В октябре Министерство по делам защиты окружающей среды и региональному развитию обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проверить Баранника на предмет бездействия, однако тот заявил, что это политический шантаж.

Вице-мэр подождал еще месяц и 14 ноября на собрании Rīgas Satiksme было принято решение найти специалистов, которые смогли бы провести углубленный анализ о возможных нарушениях, допущенных прежним руководством муниципального предприятия.

Однако в это время на предприятии снова происходит рокировка. В правление возвращается член правления бывшего руководства во главе с Бемхеном — Эмилс Якринс. Выходило так: Баранник обращается к предприятию, которое представляет Якринс, чтобы попросить его оценить возможные нарушения прежнего правления, в которое входил тот же Якринс. Без конкурса было выбрано адвокатское бюро BDO. К 14 февраля специалисты должны были подготовить заключение. И хотя руководство Rīgas satiksme недавно его получило, результат, на их взгляд, был далек от ожидаемого.

На домашней странице бюро BDO указано, что в 2016 году оно предоставляло Rīgas Satiksmе, которое тогда возглавлял Бемхенс, услуги консультанта в споре с Советом по конкуренции. Однако адвокаты не видят в этом конфликта интересов и полагают, что ничто им не помешает объективно оценить возможные нарушения бывшего клиента. Примечательно, что в правление RS входила и Элина Эпалте — Друлле — бывшая коллега и единомышленница бывшего председателя правления Бемхенса. Она до сих пор продолжает работать на предприятии в должности директора административного управления.

Также журналисты отмечают, что партнер BDO Янис Зелменис был адвокатом Байбы Броки, которая проходила по делу о подозрительных пожертвованиях в Федерации биатлона. В неформальных разговорах оппозиционные депутаты РД указывают на дружеские отношения Якринса и Броки. Именно этим и можно объяснить выбор юридического консультанта для подготовки заключения о деятельности прежнего руководства Rīgas Satiksmе.

С 1 января 2020 года держателем долей капитала Rīgas satiksmе стал исполнительный директор Рижской думы Юрис Радзевичс. Он считает, что необходимо действовать оперативно и пробовать все, чтобы призвать предыдущее правление к ответственности.

Пока Рига готовится к внеочередным выборам, город живет с техническим бюджетом. Бывший глава правления Rīgas Satiksme предупреждает: для предприятия нынешний год может стать критическим. В том случае, если Рига окажется без бюджета и летом, RS придется обращаться в банк за краткосрочным займом.