Rīgas satiksme перепланирует движение общественного транспорта: больше рейсов, больше места для пассажиров

Руководитель временной администрации Риги поручил исполнительному директору города Юрису Радзевичу и правлению муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme немедленно обеспечить соответствующий эмидемиологической ситуации в стране график движения общественного транспорта.

Как заявил Балшевиц, соблюдение рекомендаций эпидемиологов сейчас на первом месте. Он распорядился позаботиться от том, чтобы рейсов общественного транспорта в столице было достаточно для того, чтобы обеспечить меньшую заполняемость салонов.

Рижская дума по-прежнему призывает людей продумывать, насколько им необходимы поездки на общественном транспорте.

С точки зрения эпидемиологической безопасности сокращение количества рейсов общественного транспорта абсолютно недопустимо, заявил 25 марта глава Департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. Переполненный общественный транспорт курсирует в столице в условиях начавшейся местной трансмиссии: в 5 случаях эпидемиологи не смогли идентифицировать, от кого инфицированные заразились Covid-19 — и возможно, это уже произошло в общественном месте.