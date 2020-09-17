Rīgas satiksme подает в суд иск о взыскании 1,5 млн евро с бывшего руководства

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme сегодня намерено подать иск в суд с требованием взыскать с четырех бывших членов правления 1,5 млн евро, сообщил в интервью Латвийскому радио председатель совета предприятия Айнарс Озолс.

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Требование связано с вознаграждением 16 консультантов. Нынешнее руководство предприятия считает, что договоры с консультантами были фиктивными, поскольку услуги не были оказаны, да и они не требовались.

Иск будет предъявлен к бывшим членам правления Rīgas satiksme, работавшим в предприятии с 2010 по 2018 год. Это бывший председатель правления Леонс Бемхенс, а также бывшие члены правления Ирина Фельдман, Андрей Пожаров и Инесса Швекле.

Бюро адвоката Яниса Карклиньша уверено, что есть достаточно доказательств, чтобы в гражданском порядке требовать компенсацию убытков.

Озолс не уточнил, какую сумму требуют взыскать с каждого ответчика, но речь идет о солидарной ответственности.

Относительно всех договоров о консультациях, а также других дел, которые расследует полиция и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Rīgas satiksme попросит признать предприятие пострадавшим лицом, чтобы правоохранительные органы могли оценить степень ответственности всех 11 членов правления, работавших в предприятии с 2010 по 2018 год.