Rīgas satiksme подаст иск о возмещении ущерба против бывших членов правления
Foto: F64

Руководство столичного предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme договорилось подать иск о возмещении ущерба против бывших членов правления, выяснило агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Решение принято на основании заключений аудиторской компании Ernst & Young Baltic, бюро присяжных адвокатов Novius и юридического бюро BDO Latvija.

Совету предприятия поручено в течение трех месяцев подготовить иск. Совету предстоит оценить информацию, выяснить предполагаемый размер ущерба и лиц, против которых должен быть подан иск о возмещении.

Председатель совета Rīgas satiksme Айнар Озолс заявил, что в течение трех месяцев иск удастся подготовить.

Вопрос о судебном преследовании бывшего правления возник после того, как после коррупционных скандалов в конце 2018 года правление целиком ушло в отставку. Затем в ходе аудита были выявлены бесхозяйственные и расточительные решения, например, убыточный договор с Rīgas mikroautobusu satiksme.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA

Tags

Rīgas satiksme
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form