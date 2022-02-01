На основании ранее заключенных договоров ООО Rīgas satiksme получит 88 автобусов новейшего поколения, сообщила и. о. руководителя отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Инесе Розите.

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Автобусы будут доставлены в соответствии с условиями ранее не выполненного договора между Rīgas satiksme и Solaris Bus&Coach, заключенного в 2013 году, по которому в 2018 году было заключено дополнительное соглашение.

На данный момент производителем в Латвию уже отправлены восемь автобусов.

Все 88 автобусов будут длиной 18 метров и с низким полом. В одном автобусе 37 сидячих мест и 137 стоячих.

В настоящее время средний возраст автобусного парка Rīgas satiksme составляет почти 14 лет, а с поставкой новых автобусов он снизится до 9,5 года.

Как сообщалось, в 2013 году Rīgas satiksme заключила договор с польской компанией Solaris Bus&Coach о поставке автобусов на сумму 75,8 млн евро. Соглашение предусматривало поставку 175 новых автобусов с завершением договора в 2019 году.