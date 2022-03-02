Rīgas satiksme предложит работу беженцам из Украины

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme может предложить работу более чем 20 просителям убежища из Украины, сообщили агентству LETA в компании.

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Rīgas satiksme предлагает такие вакансии, как уборщик транспортных средств, водитель, контролер автопарковок. Представители предприятия указали, что необходимы изменения в нормативных актах, чтобы граждане Украины могли работать в компании.

Rīgas satiksme оценило имеющиеся у него ресурсы и может обеспечить этих людей не только работой, но и временным размещением в служебной гостинице.

"Понимая, что важна не только моральная и эмоциональная поддержка для украинцев, которые продолжают бороться за свое государство, но и практическая для тех, кто был вынужден бежать, Rīgas satiksme может предложить постоянную работу на должностях, где есть выраженная нехватка сотрудников", — заявила председатель правления предприятия Джинета Иннуса.

Rīgas satiksme надеется на поддерживающие изменения в регулирующих занятость нормативных актах, например, условия уровня госязыка в определенных группах профессий.