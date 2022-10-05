Rīgas satiksme работает над стратегией, которая позволит сохранить скидки на проезд и не повышать цены

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme (RS) работает над стратегией и подсчитывает, какие дотации потребуются, чтобы сохранить скидки на проезд в общественном транспорте и не повышать цены на билеты, сообщил сегодня на заседании Рижской думы исполнительный директор города Риги Янис Ланге.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ланге не смог ответить на вопрос депутатов о том, какого размера дотация позволит сохранить скидки и не повышать цены на проезд, потому что RS все еще продолжает работу над стратегией и альтернативными решениями.

Говорить о конкретных суммах было бы некорректно до тех пор, пока не будет подготовлена версия, которую можно будет представить комитетам и депутатам самоуправления. "Готовы ли вы как депутаты найти финансирование — это вопрос к вам", — отметил Ланге.

Еще летом этого года рижскими политиками было озвучено, что цены на билеты RS значительно ниже себестоимости, поэтому допускалась мысль, что могут быть подняты цены на билеты на одну поездку, одновременно "сделав более привлекательным" для пассажиров приобретение месячных проездных билетов.

В отчете о принадлежащих Рижскому самоуправлению долях капитала и обществах капитала за 2021 год указано, что оборот RS в прошлом году составил 161 млн евро, а полученные дотации — 129 266 432 евро, из которых 122 069 972 евро были обеспечены самоуправлением, а 7 196 460 — государством. В прошлом году убытки составили 4 689 866 евро, а налогов предприятие заплатило в сумме 33 294 827 евро.