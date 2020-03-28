Rīgas satiksme: школьники и пенсионеры должны оплачивать полную стоимость проезда

Предприятие Rīgas satiksme рассказало, для каких групп жителей сохраняются скидки, а кто сможет ездить в общественном транспорте бесплатно.

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Rīgas satiksme сообщает, что после внесения изменений в обязательные правила Рижской думы, предусматривающих отмену большей части скидок на проезд общественным транспортом на время чрезвычайной ситуации, пассажиры смогут использовать уже приобретенные э-талоны (Карты рижанина, э-карты школьников, персонализированные и неперсонализированные э-талоны), загрузив в них билеты по их полной стоимости.

Скидки в нынешнем объеме временная администрация Рижской думы сохранила для людей с 1-й и 2-й группой инвалидности, детей дошкольного возраста, сотрудников государственной и муниципальной полиции, а также педагогов муниципальных учебных учреждений. Упомянутые группы пассажиров смогут использовать общественный транспорт на тех же условиях, что и ранее.

Для социальных и медицинских работников на время чрезвычайной ситуации проезд общественным транспортом будет бесплатным. Чтобы получить скидку, упомянутым лицам надо поместить свой э-талон в автомат и загрузить специальный бесплатный проездной документ – билет со 100%-ной скидкой.

В свою очередь группы пассажиров, которым ранее полагались скидки – школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 3-й группы, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также люди старше 75 лет и др. – смогут ездить на общественном транспорте, оплачивая полную стоимость проезда.

Билеты за полную стоимость можно приобрести в киосках предварительной продажи, в автоматах на улице, а также в более 400 местах торговли в Риге. Для покупки пассажиры смогут использовать уже приобретенные э-талоны – персонализированные и неперсонализированные, Карты рижанина и э-талоны школьника. Места продажи билетов опубликованы здесь.

Rīgas satiksme напоминает, что в целях защиты водителей общественного транспорта от риска заражения, водители билеты больше не продают.

Для пассажиров, которые ездили на общественном транспорте за полную стоимость, новый порядок ничего не меняет. Упомянутые пассажиры для проезда в общественном транспорте, как и прежде, могут использовать билеты, часовые билеты и месячные проездные билеты.

Пассажиры, которые могли передвигаться на общественном транспорте с частичными послаблениями – работающие пенсионеры, студенты, многодетные родители и др. – смогут использовать билеты, загруженные на э-талоны ранее. Когда все билеты закончатся, новые билеты можно будет приобрести только за полную стоимость.

Rīgas satiksme сообщает, что после внесения изменений в обязательные правила Рижской думы, предусматривающих отмену большей части скидок на проезд общественным транспортом на время чрезвычайной ситуации, пассажиры смогут использовать уже приобретенные э-талоны (Карты рижанина, э-карты школьников, персонализированные и неперсонализированные э-талоны), загрузив в них билеты по их полной стоимости.

Скидки в нынешнем объеме временная администрация Рижской думы сохранила для людей с 1-й и 2-й группой инвалидности, детей дошкольного возраста, сотрудников государственной и муниципальной полиции, а также педагогов муниципальных учебных учреждений. Упомянутые группы пассажиров смогут использовать общественный транспорт на тех же условиях, что и ранее.

Для социальных и медицинских работников на время чрезвычайной ситуации проезд общественным транспортом будет бесплатным. Чтобы получить скидку, упомянутым лицам надо поместить свой э-талон в автомат и загрузить специальный бесплатный проездной документ – билет со 100%-ной скидкой.

В свою очередь группы пассажиров, которым ранее полагались скидки – школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды 3-й группы, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также люди старше 75 лет и др. – смогут ездить на общественном транспорте, оплачивая полную стоимость проезда.

Билеты за полную стоимость можно приобрести в киосках предварительной продажи, в автоматах на улице, а также в более 400 местах торговли в Риге. Для покупки пассажиры смогут использовать уже приобретенные э-талоны – персонализированные и неперсонализированные, Карты рижанина и э-талоны школьника. Места продажи билетов опубликованы здесь.

Rīgas satiksme напоминает, что в целях защиты водителей общественного транспорта от риска заражения, водители билеты больше не продают.

Для пассажиров, которые ездили на общественном транспорте за полную стоимость, новый порядок ничего не меняет. Упомянутые пассажиры для проезда в общественном транспорте, как и прежде, могут использовать билеты, часовые билеты и месячные проездные билеты.

Пассажиры, которые могли передвигаться на общественном транспорте с частичными послаблениями – работающие пенсионеры, студенты, многодетные родители и др. – смогут использовать билеты, загруженные на э-талоны ранее. Когда все билеты закончатся, новые билеты можно будет приобрести только за полную стоимость.