Rīgas satiksme скорректирует график, чтобы избежать переполнение транспорта

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme непрерывно следит за заполнением общественного транспорта и пассажиропотоком. Наиболее заполненными были отдельные рейсы 21 марта, когда вступили в силу изменения в графиках движения общественного транспорта. Поэтому решено скорректировать график в соответствии с ситуацией.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Этим утром наблюдения за наполняемостью общественного транспорта в Риге осуществлялось в более чем 10 местах и в них участвовали около 20 работников Rīgas satiksme. Информацию о наполняемости салона предоставляют как водители общественного транспорта, так и диспетчеры. Информация поступает также с валидаторов, регистрирующих поездки, и других средств, установленных в общественном транспорте. С сегодняшнего дня в мониторинге потока общественного транспорта участвуют также билетные контролеры.

Чтобы снизить риск распространения COVID 19, необходимо участие каждого, поэтому важно, чтобы между жителями было как можно меньше социальных контактов и во время чрезвычайной ситуации они пользовались общественным транспортом только тогда, когда это действительно необходимо. Обществу также нужно оценить и изменить свои привычки, отмечают на предприятии.

Rīgas satiksme благодарит каждого, кто соблюдает установленную в Латвии чрезвычайную ситуацию и передвигается как можно меньше. "Мы также говорим большое спасибо всем и особенно медицинским работникам, которые самоотверженно трудятся, чтобы снизить риск дальнейшего распространения вируса, а также своим работникам, которые продолжают ежедневно добросовестно выполнять свои обязанности и обеспечивают услуги общественного транспорта", — говорится в сообщении предприятия.