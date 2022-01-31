Rīgas satiksme: старые трамваи будут курсировать по столице еще около 10 лет

У столичного предприятия Rīgas satiksme есть трамваи, которым уже несколько десятков лет, но они все еще используются для перевозки пассажиров. По словам представителей компании, новые, низкопольные трамваи не могут проехать по всем линиям из-за того, что инфраструктура нуждается в модернизации. Старые трамваи будут курсировать по Риге еще десять лет, сообщает Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большинство маршрутов Rīgas satiksme по-прежнему обслуживают старые трамваи, которые были произведены еще во времена Чехословакии.

То, что в старых трамваях пол находится на высоте около метра, создает определенные трудности для сениоров и жителей в целом. Например, это можно наблюдать на маршруте 10-го трамвая, конечная остановка которого находится в Бишумуйже.

Как отмечает Латвийское радио, трамваи — единственный вид транспорта в Риге, который еще не полностью заменен на новый. Первый низкопольный трамвай в столице появился в 2010 году, а сейчас новые трамваи составляют около половины трамвайного парка. Однако низкопольные трамваи курсируют только между Юглой и Имантой, а также улицей Аусекля и Межапарком.

Глава Латвийской федерации пенсионеров Дзинтра Жилде считает, что старые трамваи ограничивают возможность перемещения для сениоров. Жилде уверена, что низкопольные трамваи должны быть на каждом маршруте.

"Не все являются акробатами или атлетами и могут забраться в полушпагате на первую ступеньку", — отметила Жилде.

В Рижском альянсе активных сениоров также недовольны старыми трамваями. Представитель общества Лиесма подчеркнула, что в старые трамваи пожилым людям сложно забраться.

"Мы хотим двигаться, ездить в общество, но очень часто именно эти трамвайные ступеньки для некоторых становятся причиной, по которой они не могут приехать к единомышленникам", — заявила она.

В свою очередь, руководитель Альянса рижских районов Марис Янсонс в интервью Латвийскому радио заявил, что год выпуска трамваев значения не имеет, ведь транспортные средства исполняют свою функцию. Однако он согласен, что Риге следует развивать общественный транспорт. Одной из причин, почему в столице все еще не заменены все трамваи, является неправильное руководство Rīgas satiksme, считает Янсонс.

В Rīgas satiksme пояснили, что для замены старых трамваев сначала необходимо переделать нынешнюю инфраструктуру. Сообщается, что до конца следующего года планируется завершить реконструкцию трамвайной линии 7-го маршрута. Это значит, что примерно через два года по 7-му маршруту будут курсировать низкопольные трамваи. Также до конца следующего года предусмотрена частичная реконструкция трамвайной линии от остановки "Ильгюциемс" до перекрестка Юрмалас гатве и улицы Слокас.

Как сообщил руководитель комитета сообщения и транспорта Рижской думы Олфа Пулкс, что модернизация инфраструктуры обойдется столице в 46 млн евро, большую часть из которых покроет финансирование из еврофондов.

В свою очередь, по 2-му и 10-му маршрутам старые трамваи могут курсировать еще около десяти лет, указали в Rīgas satiksme.

По словам Пулкса, также запланировано строительство нового трамвайного маршрута в Зиепниеккалнс, но пока не известны ни сроки, ни стоимость этого проекта.

Тем временем в Рижском альянсе сениоров предложили установить дополнительную ступеньку в старых трамваях, которая выезжала бы при нажатии на кнопку у дверей. Таким образом старые трамваи стали бы более удобными для пожилых людей.