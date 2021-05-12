Rīgas satiksme увеличит число автобусов на отдельных маршрутах

Начиная с выходного дня 15 мая и рабочего дня 17 мая будет увеличено количество рейсов на некоторых автобусных маршрутах Риги, сообщает Rīgas satiksme.

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С 15 мая маршрут 29, 30 и 58 автобуса будет продлен до пляжей — в Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли.

Изменения в расписании будут у автобуса №2 по выходным, автобуса №11 по рабочим и выходным дням, у автобуса №24 по выходным, у автобуса №36 во все дни, автобуса №54 по выходным, у автобуса №56 во всех дни

Маршрут автобуса №29 будет продлен до Вецаки, в расписании в рабочие и выходные дни тоже внесены изменения.

Всего в выходные дни станет на 97 рейсов больше, в рабочие — на 30.