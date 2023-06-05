Rīgas satiksme увеличит количество рейсов на некоторых автобусных и троллейбусных маршрутах

С этого дня увеличится количество рейсов на нескольких маршрутах рижского общественного транспорта, сообщила агентству LETA представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

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С субботы увеличено количество рейсов в выходные дни.

В целом количество рейсов увеличено на 110 в выходные дни и на 147 — в будни.

Более всего количество рейсов в выходные дни увеличено на 22-м автобусном и 15-м троллейбусном маршрутах, а в будние дни — на 3-м троллейбусном маршруте и 51-м автобусном маршруте.

Кроме того, на нескольких маршрутах внесены изменения времени отправления, связанные с изменением времени в пути по причине адаптации расписания движения к реальной ситуации в городе, а также с целью координации времени отправления между маршрутами.

Изменения введены в связи с увеличением пассажиропотока в зоны активного отдыха и на садовые участки на территории города Риги.

Rīgas satiksme — предприятие, полностью принадлежащее Рижскому самоуправлению, которое в 2021 году работало с оборотом в 161,117 млн евро, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году. При этом прибыль компании увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро, свидетельствует опубликованная компанией информация.