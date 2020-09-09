Rīgas satiksme увольняет семерых директоров и троих заместителей

В среду, 9 сентября, правление муниципального предприятия Rīgas satiksme приняло решение реорганизовать структуру, ликвидировав десять должностей. Как пояснили в RS, с 26 октября будут упразднены посты семи директоров штатных единиц и трех заместителей директоров. Предполагается, что это сделает менеджмент более эффективным.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Двумя днями ранее руководство Rīgas satiksme решило утвердить предъявление судебного иска четырем бывшим членам правления предприятия в размере более 1,5 млн евро. Это бывший председатель правления Леонс Бемхенс, а также бывшие члены правления Ирина Фельдман, Андрей Пожаров и Инесса Швекле.

Дело связано с трудоустройством 16 фиктивных консультантов, договоры с которыми подписывали вышеупомянутые члены правления. Бюро адвоката Яниса Карклиньша уверено, что есть достаточно доказательств, чтобы в гражданском порядке требовать компенсацию убытков.

Относительно всех договоров о консультациях, а также других дел, которые расследует полиция и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Rīgas satiksme попросит признать предприятие пострадавшим лицом, чтобы правоохранительные органы могли оценить степень ответственности всех 11 членов правления, работавших в предприятии с 2010 по 2018 год.