Rīgas satiksme в этом году будет просить значительно более крупную дотацию
Foto: LETA

В этом году Rīgas satiksme планирует запросить у самоуправления значительно более крупную дотацию, чем в прошлом году, сообщила сегодня на пресс-конференции руководитель предприятия Джинета Иннуса.

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В этом году компания рассчитывает на дотацию в размере 137,6 млн евро. Иннуса признала, что вряд ли Rīgas satiksme получит такую большую сумму от муниципалитета. В прошлом году дотация самоуправления составила около 116,6 млн евро.

Запрос на увеличение дотации связан с увеличением затрат, например, повышением цен на электроэнергию, на топливо, а также увеличением стоимости заемного капитала.

Поэтому, если компания хочет сохранить существующие услуги, размер дотации должен увеличиться.

Вице-мэр Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил, что надеется на увеличение количества рейсов и повышение качества услуг, поэтому в будущем размер дотации может увеличиться еще больше.

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