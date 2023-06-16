Rīgas satiksme в этом году получит 35 новых электробусов

Оборот муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme в 2022 году вырос, а прибыль снизилась, сообщило в четверг, 15 июня, на пресс-конференции руководство предприятия.

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Оборот Rīgas satiksme увеличился на 5% — с 161,12 млн евро в 2021 году до 168,7 млн евро в прошлом году. Прибыль уменьшилась более чем в два раза и составила 1,25 млн евро.

В 2022 году общее финансирование Rīgas satiksme из бюджета государства и самоуправления составило 123,77 млн евро. На предприятии работало 3390 человек, налогов в государственный бюджет уплачено 34,67 млн евро.

В конце 2022 года Rīgas satiksme обслуживало 51 автобусный, 21 троллейбусный и пять трамвайных маршрутов на 867 транспортных средствах, в том числе 473 автобусах, 113 трамвайных вагонах, 46 низкопольных трамваях и 235 троллейбусах. В 2022 году было перевезено 93 271 тысяч пассажиров, что на 26% больше, чем в 2021 году.

В 2023 году Rīgas satiksme получит 35 электробусов, которые протестирует и примет в эксплуатацию.