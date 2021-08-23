Rīgas satiksme в тестовом режиме выпустит на улицы еще один электроавтобус

Rīgas satiksme протестирует еще один электроавтобус — Solaris nUrbino 18 Electric, сообщает LETA.

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Он будет курсировать по маршруту 12-го автобуса, а потом и на других маршрутах.

Длина автобуса — 18 метров, раскраска — серо-белая. Несмотря на визуальное отличие от других рижских автобусов, в нем действуют те же правила, что в другом общественном транспорте.

Тестирование на улицах Риги уже завершил электроавтобус Scania Citywide.

Предприятие в течение ближайших пяти-семи лет должно сменить 250 автобус, часть из них должна быть дружественной к окружающей среде, то есть без выхлопов. К 2023 году планируется купить 23 электроавтобуса и 12 водородных автобусов.