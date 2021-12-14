Rīgas satiksme вместе с CSDD будет напоминать водителям о неоплаченных парковках
Foto: Publicitātes foto

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme заключило договор о сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), который предусматривает, что не оплатившим стоянку владельцам автомобилей будет выслано напоминание о необходимости заплатить за парковку.

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Член правления Rīgas satiksme Янис Голубевс указал, что перед принудительным взысканием налогов владельца автомобиля будут информировать об имеющейся задолженности. Ранее такая практика не применялась.

"Я уверен, что этот новый порядок улучшит ситуацию и побудит клиентов автопарковок своевременно и добровольно оплачивать оповещения о постоплате", — отметил он.

Как и прежде, если клиенту стоянки Rīgas satiksme будет выслано сообщение о постоплате, его можно найти на сайте предприятия в разделе "Мои сообщения о постоплате автостоянок". В свою очередь, о тех сообщениях, которые не были оплачены, клиент будет проинформирован с помощью напоминания по электронной почте или на портале CSDD, если он согласился получать такую информацию электронно.

Оплатить стоянку на парковках Rīgas satiksme можно через специальный автомат, приложение Rīga Card или сообщение. Если клиент не оплатил парковку, контролер выписывает ему сообщение о постоплате и помещает его на переднее стекло автомобиля. Платеж необходимо сделать в течение 30 дней с момента выписки.

Если получено сообщение о постоплате, за использование автостоянки можно заплатить в центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme, в специальном автомате, в бюро автостоянок на улице Атгазнес 24а или с помощью приложения Riga Card. Также платеж можно сделать с помощью перечисления на банковский счет.

Rīgas satiksme призывает не откладывать оплату и делать платежи в указанные сроки, а также не ждать напоминаний о задолженностях.

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