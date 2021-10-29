Rīgas satiksme восстановит льготы для некоторых пассажиров

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme, руководствуясь распоряжением исполнительного директора столицы, начинает возобновлять льготы на проезд для некоторых категорий пассажиров, сообщили в Управлениями коммуникациями Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Скидки будут автоматически восстановлены для учеников 1-3-х классов и школьников специальных образовательных программ.

Для этих категорий пассажиров скидка в 100% объеме будет восстановлена автоматически. В свою очередь для учащихся специальных образовательных учреждений Rīgas satiksme подготовит Карты школьников и доставит в упомянутые заведения.

Льготы будут восстановлены автоматически и билет со скидкой смогут приобрести участвующие в лечебном процессе лица, которые работают в муниципальных предприятиях Рижского самоуправления и чья рабочая неделя составляет не менее 20 часов.

Также билеты со скидкой будут доступны социальным работникам учреждений, находящихся под эгидой Департамента благосостояния столичной мэрии.

Льготы на проезд будут присвоены и студентам-медикам, чей учебный процесс проходит очно. Для получения скидки студент должен отправиться к автомату по продаже билетов, вставить в него э-талон и активизировать скидку. Купить билет со скидкой студент сможет с 1 ноября.