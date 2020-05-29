Rīgas satiksme возвращает часовые билеты и часть скидок

Временная администрация Рижской думы приняла решение вернуть часовые билеты и льготы для некоторых категорий пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

Стопроцентная скидка с 10:00 до 15:00 по рабочим дням предусмотрены для следующих категорий рижан:

для людей старше 75 лет;

пенсионеров младше 75 лет;

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС;

политрепрессированным и участникам национального сопротивления.

В полной мере будут возвращены льготы для:

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в приемных семьях, специальных учреждениях или учатся в школах и техникумах, а также в вузах и колледжах, если они младше 24 лет;

постоянно проживающих в социальных учреждениях рижан;

работающих пенсионеров.

Будут частично возобновлены скидки для студентов. Они смогут покупать часовые билеты за 30 центов, однако проездной на месяц им по-прежнему придётся покупать за полную цену. Ученики 9 и 12 классов смогут бесплатно ездить до 7 июля, остальные школьники будут ездить по той же цене, что и взрослые.

Также снова начнут действовать часовые билеты.

Льготный статус е-талона будет возвращен автоматически и начнет действовать 1 июня.

Как сообщалось, большая часть льгот на проезд в общественном транспорте была отменена 27 марта в связи с угрозой распространения Covid-19.