Rīgas satiksme встала на путь отказа от э-талонов

Уже через несколько месяцев во всём общественном транспорте Риги можно будет заплатить за проезд с помощью телефона. А со временем исчезнут и э-талоны — в Rīgas satiksme ищут более современное решение, сообщает rus.LSM.lv.

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Следить в реальном времени за движением всех столичных автобусов, трамваев и троллейбусов на сайте Rīgas satiksme можно будет уже со следующей недели. А оплачивать поездку телефоном — через пару месяцев, обещают представители предприятия.

"Уже в нескольких транспортных средствах есть такие коды — [...] работники тестируют при каком освещении, движении работает. Сначала мы планировали на начало лета, но технологически все затянулось в связи с системой оплаты, мы надеемся все вопросы решить к концу лета", — отметила Джинета Иннуса, глава Rīgas satiksme.

При этом новая система не отменяет старую: еще несколько лет за проезд по-прежнему можно будет заплатить, поднеся э-талон к валидатору. В будущем можно будет расплачиваться и напрямую банковской картой, рассказала Иннуса.

Параллельно в Rīgas satiksme работают над оптимизацией расходов:

"Чтобы оптимизировать расходы в прошлом и этом году, мы провели процесс отчуждения 4 объектов недвижимости. Для нас стало сюрпризом, что во владении Rīgas satiksme был охотничий домик в Скрунде. Его мы продали", — рассказал Янис Голубев, член правления Rīgas satiksme.

Rīgas satiksme также принадлежит теннисный корт в Межапарке. Там говорят, что планируют от него избавиться, но пока это не является приоритетом.