Rīgas satiksme закрыл центры обслуживания клиентов: просят писать в Facebook, Twitter или на э-почту

Для снижения риска распространения коронавируса Rīgas satiksme временно закрывает центры обслуживания клиентов, сообщила руководитель отдела общественных отношений компании Байба Барташевича.

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Предприятие призывает связываться с Rīgas satiksme по информационному телефону 20361864 или посредством электронной почты info@rigassatiksme.lv. С сотрудниками компании можно связаться также с помощью доступного на сайте Rīgas satiksme раздела "Свяжитесь с нами".

Более подробную информацию о предлагаемых Rīgas satiksme видах билетов, расписаниях маршрутов и других новостях можно получить на сайте www.rigassatiksme.lv, а также в социальных сетях Twitter и Facebook.