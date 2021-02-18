Rīgas satiksme завершило тестирование автобуса, работающего на водороде

Rīgas satiksme завершило испытания водородного автобуса Solaris Bus & Coach, которые проходили с 6 по 11 февраля. Чтобы получить как можно более полные данные, водородный автобус перевозил пассажиров по нескольким автобусным маршрутам: 14-му, 20-му, 47-му, 55-му и 56-му.

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Разные автобусные маршруты были выбраны для того, чтобы тестирование можно было проводить как в городе, так и за его пределами. Кроме того, испытания автобуса с водородным двигателем совпали с очень зимней погодой, так как был сильный снегопад и температура воздуха опускалась до -20 градусов.

Как сообщили Delfi в Рижской думе, самое существенное влияние на расход водорода оказала низкая температура воздуха, кроме того, большая часть расхода топлива была связана с необходимостью обогревать салон, в котором температура воздуха установлена на +22 градуса.

К достоинствам этого автобуса можно отнести хорошие ходовые качества, где ведущий мост оснащен двумя электродвигателями мощностью 125 кВт, обеспечивающими динамическое ускорение, автобус обладает хорошей управляемостью и маневренностью, а также хорошими тормозными характеристиками, эффективной системой обогрева салона, которая в эти холодные зимние дни способна обеспечивать комфортную температуру.

С начала 2020 года в Риге работает водородная станция, где произведенным водородом заправляют 10 троллейбусов, но при таком количестве транспортных средств станция не работает на максимально возможную мощность. Результаты испытаний автобуса, работающего на водороде, позволяют определить потенциальную загрузку мощности станции, а также расстояние, которое может преодолеть автобус на одной заправке водородным топливом в условиях города Риги, и расход топлива. Тестирование осознанно проводилось в зимних условиях, когда эксплуатация автобуса сложнее, чем летом.