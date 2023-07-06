Rīgas siltums обеспечивает отопление школам, где живут участники Праздника песни

С учетом меняющихся погодных условий, дождей и необходимости сушить одежду после длительных репетиций и концертов на улице AS Rīgas siltums при необходимости подключает отопление к рижским школам, где живут участники Праздника песни и танца.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщила представитель Rīgas siltums по связям с общественностью Линда Ренце, отопление включается на минимальный режим, чтобы просушить мокрую одежду.

Несколько рижских школ воспользовались этой возможностью уже в первые дни праздника. Отопление включается или выключается немедленно после запроса.

Как заявили в Rīgas siltums, жильцам тоже не приходится мерзнуть или бороться с влажностью в своих домах в сырые летние дни — сейчас во всех рижских домах, подключенных к централизованной системе отопления, установлены современные автоматизированные отопительные узлы, которые обеспечивают автоматическое включение и выключение отопления.