Rīgas siltums: осенью тариф на теплоэнергию может составить 155 евро

С началом нового отопительного сезона тариф Rīgas siltums на тепловую энергию может увеличиться на 109,23% и достигнуть 155 евро за мегаватт-час (мвт-ч). Об этом на заседании парламентской подкомиссии по вопросам жилья (часть Комиссии по государственному управлению и самоуправлениям) сообщила член правления Rīgas siltums Бируте Крузе, пишет агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 11 марта этого года клиенты предприятия за один мвт-ч платят 74,08 евро без налога на добавленную стоимость.

Председательница подкомиссии Сейма Регина Лочмеле признала, что многие жители не смогут заплатить запланированную цену, поэтому следует установить ценовой потолок.

По мнению Крузе, необходимо обеспечить целевую поддержку для жителей. В свою очередь, представитель Латвийского союза самоуправлений Айно Салминьш подчеркнул, что риску бедности в стране подвержены 439 000 человек или 23,4% жителей, лишь 82 000 латвийцев до сих пор получали социальную помощь. Таким образом, история целевой поддержки — сравнительно большая утопия, указал Салминьш.

Крузе рассказала, что Rīgus siltums представило Комиссии по регулированию общественных услуг проект тарифов, согласно которому с 1 августа цена за один мвт-ч теплоэнергии составит 86 евро.

Член правления Rīgas siltums также подчеркнула, что зимой предприятие производит 50% теплоэнергии из щепы, а летом подогрев воды осуществляется только с помощью этого вида топлива.