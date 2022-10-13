Rīgas siltums проведёт консультации по экономии для всех желающих

Rīgas siltums с 17 по 28 октября будет устраивать консультации с экспертами на тему экономии тепла и энергоэффективности. На консультации, которую будут проходить в учебном центре на улице Цесу, 3a, можно прийти по предварительной записи.

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Все интересующиеся смогут задать экспертам важные вопросы об экономии, касающиеся именно их жилья.

В учебном центре можно будет ознакомиться с тем, как работает система отопления и оборудование, а с помощью виртуального инструмента смоделировать разные решения для своего дома и квартиры и выяснить, какой из этих вариантов получится экономичнее.

Зарегистрироваться можно на сайте Rīgas siltums