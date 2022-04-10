Rīgas siltums установит солнечные панели для производства электроэнергии на теплоцентрали "Зиепниеккалнс"

АО Rīgas siltums планирует установить солнечные панели для производства электроэнергии на теплоцентрали "Зиепниеккалнс", сообщили агентству LETA в компании.

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По словам руководителя отдела по связям с общественностью предприятия Линды Ренце, реализуя Европейский зеленый курс и активизируя внедрение возобновляемых источников энергии, Rīgas siltums развивает безэмиссионные технологии, повышая тем самым энергетическую независимость.

На Зиепниеккалнской теплоцентрали планируется производить солнечную электроэнергию для нужд самого предприятия и для продажи в электросети.

В качестве первого этапа реализации проекта объявлен тендер на выполнение проектных работ. Предполагается, что солнечные панели будут установлены на земле и обладать мощностью не менее 300 киловатт.

Планируется, что проектировщики разработают несколько возможных вариантов расположения солнечных панелей, в том числе с дополнительным использованием принадлежащей муниципалитету территории рядом с ТЭЦ.

Компания выберет наиболее экономически выгодный вариант и организует закупочную процедуру на право поставки солнечных панелей и выполнения строительно-монтажных работ.

Планируется, что новая станция солнечных панелей в 2024 году будет производить 300 мегаватт-часов электроэнергии . Из них 263 мегаватт-часа будут переданы на реализацию в электросети.

Инвестиции в проект могут составить приблизительно 300 000 евро.

С июля 2020 года компания Rīgas siltums приступила к эффективному производству электроэнергии для собственных нужд с помощью солнечных панелей общей электрической мощностью 41 киловатт, которые были установлены на крыше административного здания на улице Цесу, 3а. Для офиса компании уже выработано 46 539 киловатт-часов электроэнергии.

Весной этого года будет введена в эксплуатацию вторая солнечная электростанция для производства электроэнергии на улице Пилдас, 43 с общей установленной электрической мощностью 64 киловатта, которая также построена на крыше здания.

Оборот Rīgas siltums в финансовом году с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года составил 151,874 млн евро, что на 2,1% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия увеличилась на 11,6 раз — до 15,6 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% — Латвийскому государству, 2% — SIA Energijas risinājumi. RIX, 0,005% акций принадлежит "Latvenergo".