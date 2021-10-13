Rīgas siltums: в этом сезоне расходы на отопление домохозяйств могут возрасти на 40%

Об этом председатель правления Rīgas siltums Нормунд Талцис сообщил на заседании Подкомиссии по жилью Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям. Он подчеркнул, что в этом году Rīgas siltums — вопреки практике прошлых лет и учитывая чрезвычайную ситуацию — разрешило подключить отопление во все дома, несмотря на долги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Rīgas siltums продолжит взыскивать долги с каждого дома, но не оставит жителей столицы без отопления.

Председатель правления компании отметил, что цены на энергоносители резко выросли. Rīgas siltums представило Регулятору проект повышения тарифов, предусматривающий, что с 1 ноября цена теплоэнергии возрастет до 66 евро за мегаватт-час. Талцис подчеркнул, что таких показателей стоимость теплоэнергии еще не достигала. Рост тарифа обоснован повышением цен на энергоносители. Напомним, что с 1 сентября тариф на теплоэнергию в Риге уже вырос на более чем 26%.

Талцис пояснил, что стоимость тепла также определяет Latvenergo: рост цен на электроэнергию превысил 100%. "Насколько мы могли, мы аккумилировали это повышение в нашем тарифе, и мы сделали это на 50%", — сказал Талцис.

Комментируя решение подключить отопление во всем домах столицах, в том числе, имеющих долги, председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Роналдс Нейманис заявил, что это инициатива исходила от RNP. Отопление подключено сейчас во всех 2 500 домах, но по техническим причинам батареи остаются холодными в шести домах.

По словам Нейманиса, общая задолженность за отопительный сезон в последние годы уменьшилась в восемь раз. "Это грандиозный результат для RNP, но мы видим, что при таком результате отопление можно подключить 80% клиентов, а оставшихся 20% нужно ждать уступки со стороны Rīgas siltums", — подчеркнул Нейманис.

Глава правления RNP призвал депутатов Сейма понять, что Rīgas siltums подключило отопления "из-за давления со стороны RNP, экономической ситуации и пандемии, вызванной Covid-19". По мнению Нейманиса, в нормативных актах необходимо закрепить норму, что из-за долгов отдельных квартир нельзя не подключать отопление всему дому. Он попросил решить этот вопрос, чтобы RNP не приходилось каждый год просить Rīgas siltums подключать отопление.