Rīgas siltums: в этом сезоне расходы на отопление в расчете на одно домохозяйство могут возрасти на 40%
Foto: LETA

Об этом председатель правления Rīgas siltums Нормунд Талцис сообщил на заседании Подкомиссии по жилью Комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям. Он подчеркнул, что в этом году Rīgas siltums — вопреки практике прошлых лет и учитывая чрезвычайную ситуацию — разрешило подключить отопление во все дома, несмотря на долги.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Rīgas siltums продолжит взыскивать долги с каждого дома, но не оставит жителей столицы без отопления.

Председатель правления компании отметил, что цены на энергоносители резко выросли. Rīgas siltums представило Регулятору проект повышения тарифов, предусматривающий, что с 1 ноября цена теплоэнергии возрастет до 66 евро за мегаватт-час. Талцис подчеркнул, что таких показателей стоимость теплоэнергии еще не достигала. Рост тарифа обоснован повышением цен на энергоносители. Напомним, что с 1 сентября тариф на теплоэнергию в Риге уже вырос на более чем 26%.

Талцис пояснил, что стоимость тепла также определяет Latvenergo: рост цен на электроэнергию превысил 100%. "Насколько мы могли, мы аккумилировали это повышение в нашем тарифе, и мы сделали это на 50%", — сказал Талцис.

Комментируя решение подключить отопление во всем домах столицах, в том числе, имеющих долги, председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Роналдс Нейманис заявил, что это инициатива исходила от RNP. Отопление подключено сейчас во всех 2 500 домах, но по техническим причинам батареи остаются холодными в шести домах.

По словам Нейманиса, общая задолженность за отопительный сезон в последние годы уменьшилась в восемь раз. "Это грандиозный результат для RNP, но мы видим, что при таком результате отопление можно подключить 80% клиентов, а оставшихся 20% нужно ждать уступки со стороны Rīgas siltums", — подчеркнул Нейманис.

Глава правления RNP призвал депутатов Сейма понять, что Rīgas siltums подключило отопления "из-за давления со стороны RNP, экономической ситуации и пандемии, вызванной Covid-19". По мнению Нейманиса, в нормативных актах необходимо закрепить норму, что из-за долгов отдельных квартир нельзя не подключать отопление всему дому. Он попросил решить этот вопрос, чтобы RNP не приходилось каждый год просить Rīgas siltums подключать отопление.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

11

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Latvenergo Rīgas namu pārvaldnieks Rīgas siltums Отопление Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту